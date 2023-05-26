Kırklareli'nde 5 ayda 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 5 ayda yurda yasa dışı yollarla giren 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 5 ayda yurda yasa dışı yollarla giren 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-25 Mayıs'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 4 bin 343 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklulardan 3 bin 45'i, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 126 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 31'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 4 zodyak bot, 4 bot motoru, 60 can

yeleği ile 105 araca el konuldu.