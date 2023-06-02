Kırklareli'nde 48 bin 300 makaron ile 142 kilogram tütün ele geçirildi

Kırklareli'nde 142 kilogram tütün ile 48 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir depoda kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait depoda yapılan aramada, 48 bin 300 makaron, 142 kilogram tütün ve 10 sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.