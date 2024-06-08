Kırklareli'nde 47 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Haziran tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.