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Kırklareli'nde 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından 7 ayrı bölgede 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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