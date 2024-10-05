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Kırklareli'nde 4. Bağ Bozumu Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Kırklareli'nde 4. Bağ Bozumu Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti
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Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde düzenlenen 4. Bağ Bozumu etkinliği, yöresel kıyafetli kadınların gösterileri ve protokol üyelerinin katılımıyla kutlandı. Köy muhtarı, bu yıl üzüm üreticilerinin doludan zarar gördüğünü ifade etti.

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında kortej ile başlayan etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kızılcıkdere Köyü Muhtarı Mustafa Birkan Teke ile bazı kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile köylüler katıldı.

Etkinlikte, yöresel kıyafetli köylü kadınlar davul ve zurna eşliğinde bir süre oynadıktan sonra etkinlik alanına yürüdü.

Köy Muhtarı Teke, burada yaptığı konuşmada, bağ bozumu etkinliklerinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirtti.

Üzüm üreticilerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Teke, bu yıl etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının büyük zararlar gördüğünü belirtti.

Bugün bağ bozumunu gerçekleştireceklerini aktaran Teke, "Afetten hemen sonra yanımızda olan tüm kurum kuruluşlarının yetkililerine çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığımızdan gelen ödenek ile bir nebze de olsa çiftçilerimiz nefes aldı. Bu yıl da etkinliklerimiz biraz buruk geçse de güzel bir şekilde kutlayacağız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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