Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dört bölgede İran, Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 39 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.G. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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