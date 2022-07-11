Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 38 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 38 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 5 bölgede Pakistan ve Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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