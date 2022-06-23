Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Suriye uyruklu 37 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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