Kırklareli'nde 36 Suçlu Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişiyi gözaltına aldı. 13 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13'ü hükümlü 36 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 36 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel