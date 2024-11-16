Kırklareli'nde 33 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 4-11 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
????? Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Kasım da haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.