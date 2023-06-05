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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde, yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 5 bölgede Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Kırklareli Güncel Haberler

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