Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler belirlenen bölgelerde Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 32 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini tespit etti.
Göçmenlerden bazıları, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????
AA / Özgün Tiran - Güncel