Kırklareli'nde 3. kattaki balkondan düşen bebek yaralandı - Haberler

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Kırklareli'nde 3. kattaki balkondan düşen bebek yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde 3. kattaki balkondan düşen bebek yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayır Sokağı'ndaki üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bahri Alkan, buradan beton zemine düştü.

Yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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