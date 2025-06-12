Kırklareli'nde 29 Suçlu Yakalandı

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Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 14'ü hükümlü toplam 29 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 29 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Haziran tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 29 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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