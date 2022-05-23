Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 5 bölgede yaptığı araştırmada, 29 Fas, Suriye, Afganistan, Filistin ve Sudan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.S. gözaltına alındı.
AA / Özgün Tiran - Güncel