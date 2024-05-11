Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.