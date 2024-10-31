Kırklareli'nde 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 27 yabancı uyruklu yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçesinde yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.