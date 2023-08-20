Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler üç ayrı bölgede Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.