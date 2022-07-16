Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, altı bölgede Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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