Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 27 Fas ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Güncel