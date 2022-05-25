Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptığı araştırmada, 27 Afgan'ın yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.

Göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.