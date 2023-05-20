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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen bölgelerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Bulgaristan Kırklareli Güncel Haberler

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