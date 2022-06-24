Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, üç bölgede Cezayir, Afganistan ve Suriye uyruklu 25 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Güncel Haberler

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