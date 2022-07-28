Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünde Ç.C'ye ait bir işletme ile Vize ilçesinde M.S'ye ait ev ve iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 24 litre yabancı bandrollü kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konuldu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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