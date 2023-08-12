Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Afganistan ve Irak uyruklu olan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.