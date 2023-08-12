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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Afganistan ve Irak uyruklu olan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Pehlivanköy Afganistan Kırklareli Irak Güncel Haberler

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