Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başladı
Kırklareli Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Millet Bahçesi'nde sanat atölyeleri ve eğlenceli oyun grupları ile başladı. Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinliklerin yarın sona ereceğini duyurdu.
Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.
Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli sanat atölyeleri kurularak çalışmalar yapıldı.
Bazı çocuklar ise şişme oyun gruplarında eğlendi.
Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırlanan etkinlikler ile dolu dolu kutlayacağını belirtti.
Etkinliklerin sanat atölyeleri ile başladığını aktaran Bulut, sahne gösterisinin de yapılacağını kaydetti.
Bulut, etkinliklerin yarın sona ereceğini aktardı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel