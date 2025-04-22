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Kırklareli'nde 23 Nisan Etkinlikleri ve Bitki Koruma Ürünleri Denetimi

Kırklareli'nde 23 Nisan Etkinlikleri ve Bitki Koruma Ürünleri Denetimi
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Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli performanslar sergiledi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte öğrenciler dans etti, şiirler okudu.

Bulgaristan'ın Burgas kentindeki Saint Kliment Ohridski Basic Okulu öğrencileri de etkinlikte dans gösterisi yaptı.

Etkinliğe, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

Kırklareli'nde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.

Ekipler, ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgileri ve içerik uygunlukları ile depolama koşulları ve satış prosedürlerini kontrol etti.

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Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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