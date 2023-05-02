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Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Bulgaristan Kırklareli Güncel Haberler

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