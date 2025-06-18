Kırklareli'nde 22 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-15 Haziran tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 22 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.