Kırklareli'nde 22 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kırklareli'nde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 22 kilogram esrar ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyet sonucu; Pınarhisar ilçesi Evciler köyünde şüpheli bir şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 22,6 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet eleme aparatı ele geçirildi. - KIRKLARELİ