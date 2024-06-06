Kırklareli'nde 215 kişi yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 87'si hükümlü 215 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 215 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 87 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.