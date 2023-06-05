Kırklareli'nde 204 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde mayıs ayında 204 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen 300 olaya müdahale edildi. 204 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 89'u aydınlatıldı. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 169 şüpheli yakalandı.