Kırklareli'nde 2025 Yılı Yatırımları Değerlendirildi

Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırımlarının 6 aylık değerlendirme toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresince köylerde yürütülen eğitim, sağlık, yol, köprü, su, kanalizasyon projelerinin planlanması ve uygulanması, enerji altyapısının güçlendirilmesi, tarımsal destek programları, köy muhtarlıklarının idari ihtiyaçları, dini tesislerin bakımı, kültürel ve sosyal projelerin desteklenmesi, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, çevre düzenleme çalışmaları ile afet ve acil durum hazırlıkları ele alındı.

Vali Turan, köylerin ve kırsal bölgelerin sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Turan, İl Özel İdaresince planlanan projelerin hayata geçirilerek Kırklareli'nin her alanda kalkınmasının destekleneceğini kaydetti.