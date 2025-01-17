Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Kırklareli'nde 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 29 kurumun hazırladığı 441 projeden 271'inin tamamlandığı belirtildi. Projelerin toplam maliyeti ise 40 milyar 266 milyon lira olarak açıklandı.

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında Atatürk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 441 projen 271'inin tamamlandığını belirtti.

Diğer projelerin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 40 milyar 266 milyon lira olduğunu kaydetti.

Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
img

Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
img

Akaryakıta yeni zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.