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Kırklareli'nde 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, 29 kurum tarafından hazırlanan 429 projeden 131'inin tamamlandığı ve toplam yatırım maliyetinin 39 milyar 845 milyon lira olduğu belirtildi.

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 429 projeden 131'inin tamamlandığını belirtti.

Projelerden 298'inin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 39 milyar 845 milyon lira olduğunu kaydetti.

Turan, en çok yatırımın 1 milyar 711 milyon 496 bin lira ile ulaştırma sektöründe yapıldığını söyledi.

Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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