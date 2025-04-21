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Kırklareli'nde 2. Otizm Çalışmaları Konferansı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde 2. Otizm Çalışmaları Konferansı Gerçekleştirildi
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Kırklareli Üniversitesi ve çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen konferansta otizm farkındalığı vurgulandı. Vali Uğur Turan, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti ve bilinçlendirme çalışmalarının artması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nde 2. Otizm Çalışmaları Konferansı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırklareli Otizm Derneği iş birliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Uğur Turan, konferansta yaptığı konuşmada, otizm farkındalığının çok önemli olduğunu söyledi.

Farkındalık ile otizmli bireylerin ve ailelerin hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Turan, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının artması gerektiğini kaydetti.

Otizm gibi kavramları kullanırken terminolojiye hakim olarak, kavramları doğru kullanılmasını önemli bulduğunu aktaran Turan, farkında olmadan kullanılan bir kavramın insanları incitip, kırabildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Derya Bulut da kentte engellilere yönelik belediye hizmetlerinde bulunduklarını belirterek, Şevket Dingiloğlu Parkı içerisinde otizmli bireylere yönelik kafe ve park inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay da insanların en önemli özelliğinin iletişim olduğuna dikkat çekerek, otizmli bireylerin de en büyük sorununun iletişim olduğunu bildirdi.

Erken tanı ile otizmli bireylerin hayata kazandırılabildiğini ifade eden Gençbay, bu sayede ailesinin de hayat kalitesini arttırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Konferansta İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Yolsal Murteza da konuşma yaptı.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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