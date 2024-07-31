Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde 2 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Babaeski Narkotik Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Bakmadan Geçme

Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir? YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer? ADLİ TATİL 2024 TARİHİ: Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün? Adli tatilde görülecek davalar nelerdir? RAMS Başakşehir- La Fiorita rövanş maçı ne zaman? RAMS Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, nerede? G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA nerede çekildi? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak? TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? TRT SPOR CANLI İZLE || 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 31 Temmuz Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hastalığı ne? Genco Erkal kaç yaşında öldü?
Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title