Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü ile başladı.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, gaziler ve öğrencilerden oluşan kortej, Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Törende, Vali Vekili Güler, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse, Belediye Başkanı Bulut ve Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Özsevimli, konuşmasında, gazi unvanını taşımaktan gurur duyduğunu söyledi.

Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, Türk milletinin var oluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu ifade eden Özsevimli, gazilerin, vatan için canlarını veren şehitlerin bıraktığı mirası taşıyan ve milletin şanlı duruşunu temsil eden neferleri olduğunu belirtti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bakım Teğmen Mustafa Demirocak da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, protokol üyeleri gazilere karanfil verdi.