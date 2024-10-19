Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği ile Mahalle Muhtarları Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde devam etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, muhtarların çok önemli görevi yerine getirdiğini belirtti.

Devlet ile millet arasındaki zincirin bir halkası olduğunu ifade eden Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ta muhtarlarla iş birliği halinde vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Törene İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yusuf Yurdugül, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile muhtarlar katıldı.