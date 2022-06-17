Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 bölgede Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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