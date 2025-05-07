Kırklareli'nde 188 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli ilinde yapılan düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, bir haftada 188 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 188 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 188 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.