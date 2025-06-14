Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ve polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 15, polis ise kent merkezinde bir takside 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel