Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ve polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 15, polis ise kent merkezinde bir takside 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.