Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy köyü ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki bölgede Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Bulgaristan Kırklareli Güncel Haberler

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