Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı ve diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 171 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayrıca bu olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.