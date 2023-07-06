Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı ve diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.