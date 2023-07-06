Üye Girişi
Haberler
Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı ve diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title