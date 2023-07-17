Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Pakistan uyruklu olan göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen bölgede de Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel