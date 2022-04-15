Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayık köyü ile Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı araştırmada Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.?????????????
AA / Özgün Tiran - Güncel