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Kırklareli'nde 16 Motosiklet Trafikten Men Edildi

30 Kasım 2023 10:35 Son Güncelleme: 10:37 Abone Ol

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 motosiklet trafikten men edildi. 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 397 motosiklet denetlendi ve kuralları ihlal eden 48 sürücüye ceza uygulandı.