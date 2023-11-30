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Kırklareli'nde 16 Motosiklet Trafikten Men Edildi

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 motosiklet trafikten men edildi. 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 397 motosiklet denetlendi ve kuralları ihlal eden 48 sürücüye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimde 16 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde 397 motosiklet denetlendi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 48 sürücüye ceza uygulanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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