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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Kaynarca beldesi yakınlarında iki otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

Araçlarda bulunan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Göçmen Politika Güncel Haberler

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