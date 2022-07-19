Kırklareli'nde 157 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 157 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 157 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı. Ekipler bölgedeki çalışmasında Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 157 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları değerlendirilen M.A, H.N.B, S.Ç, M.L, F.K, M.K, A.E.A ve B.A'yı gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada, 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, H.N.B, S.Ç, M.L. ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Pakistan Jandarma Güncel Haberler

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