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KIRKLARELİ - 156 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Güncel
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Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Ekipler 6 araçta yaptıkları kontrollerde Afganistan ve Suriye uyruklu 156 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

AA / Güncel

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