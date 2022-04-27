KIRKLARELİ - 156 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Güncel
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Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde durdurulan 6 araçta 156 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.
Ekipler 6 araçta yaptıkları kontrollerde Afganistan ve Suriye uyruklu 156 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????
AA / Güncel